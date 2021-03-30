В Британии первой дозой COVID-вакцины привились уже более 30 млн человек

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В Великобритании уже более 30 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, это 57% взрослого населения страны, сообщает The Guardian.

К воскресенью первую дозу получили 30 151 287 человек, а вторую дозу — 3,5 миллиона человек, что равно 6% взрослого населения. Власти вкладываются в сроки вакцинации людей в возрасте от 50 лет из группы риска до 15 апреля.