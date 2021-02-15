В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса

Разрабатываемые в Великобритании универсальные вакцины, которые должны быть эффективны против различных штаммов коронавируса, могут появиться на рынке уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, в Великобритании две команды ученых работают над вакцинами, применение которых позволяет иммунной системе организма распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2. Последние видоизменяются намного реже, что должно позволить новым вакцинам дольше оставаться эффективными.