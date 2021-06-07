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В Британии стартовала COVID-вакцинация людей до 30 лет

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В Великобритании доступ к вакцинации от коронавируса открывают для людей младше 30 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 7 июня.

По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, это приблизит страну к цели — вакцинации всего взрослого населения и возвращению людям свобод, ограниченных из-за пандемии.

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«Каждый должен принимать предложение прохождения прививки и убедиться, что ему будет сделан второй укол», — призвал британцев Хэнкок.

Как рассчитывают в правительстве, до 21 июня вакцинацию от коронавируса завершат около 60% всех взрослых в стране.

korrespondent.net

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