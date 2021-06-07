В Британии стартовала COVID-вакцинация людей до 30 лет

В Великобритании доступ к вакцинации от коронавируса открывают для людей младше 30 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 7 июня.
По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, это приблизит страну к цели — вакцинации всего взрослого населения и возвращению людям свобод, ограниченных из-за пандемии.
«Каждый должен принимать предложение прохождения прививки и убедиться, что ему будет сделан второй укол», — призвал британцев Хэнкок.
Как рассчитывают в правительстве, до 21 июня вакцинацию от коронавируса завершат около 60% всех взрослых в стране.korrespondent.net