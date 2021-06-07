В Британии стартовала COVID-вакцинация людей до 30 лет

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В Великобритании доступ к вакцинации от коронавируса открывают для людей младше 30 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 7 июня.

По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, это приблизит страну к цели — вакцинации всего взрослого населения и возвращению людям свобод, ограниченных из-за пандемии.