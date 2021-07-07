В Британии увеличат тюремные сроки мигрантам, пересекающим Ла-Манш

В частности, законодательство, представленное в субботу, объявляет въезд в Великобританию без разрешения уголовным преступлением, а максимальный срок наказания для тех, кто въезжает в страну незаконно, увеличивается с шести месяцев до четырех лет. При этом контрабандистам грозит пожизненное заключение по сравнению с нынешним максимальным сроком в 14 лет.

Во вторник законопроект рассмотрит парламент в первом чтении. Его обнародование связано с напряжением британской системы предоставления убежища из-за рекордного числа прибывших через Ла-Манш. За первые полгода 2021 пролив пересекли в общей сложности почти 6000 мигрантов. Общее количество прибывших за весь 2020 год, равное 8417, вероятно, будет превышено в следующие два месяца, если тенденции сохранятся.

Как заявили в МВД, «весьма вероятно, что те, кто путешествует в Великобританию на небольших лодках, прибудут из безопасной страны Европейского Союза, в которой они могли бы попросить убежище».

«В этом случае они не ищут убежища при первой же возможности или, а вместо этого «покупают убежище», выбирая Великобританию в качестве предпочтительного пункта назначения по сравнению с другими и используя незаконный маршрут», — добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее в 2021 году количество нелегальных пересечений границ ЕС удвоилось. Через Западное Средиземноморье в Европу направляются в основном алжирцы и марокканцы, а сирийцы и турки едут через Восточное Средиземноморье.