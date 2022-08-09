В Британии впервые за всю историю пересохли истоки реки Темза

«После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире высох, а слабый поток сейчас едва заметен более чем в пяти милях вниз по течению. В условиях меняющегося климата мы можем ожидать, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться», — заявил директор по политике и науке в Rivers Trust Роб Коллинз.

Метеорологическое управление заявило, что жара и сухая погода не подают признаков ослабления, и на следующей неделе прогнозируется мало дождей, а температура воздуха особенно на юге, будет на несколько градусов выше средней, но эти значения будут значительно ниже рекордных температур середины лета.

Несмотря на то, что во время сухой погоды источник Темзы сместился, Великобритания не ввела ограничения на использование воды. Вместо этого жителей просят бережно относиться к водопроводной воде, например, выключать кран во время чистки зубов.