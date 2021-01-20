В Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства

В Великобритании ведущие врачи призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам. Об этом сообщает DPA в среду, 20 января.
«Мы обеспокоены данными, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину», — говорит глава Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.
Маршалл призвал британский Минздрав считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от коронавируса, а также провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.
Как показывают исследования, представители расовых меньшинств почти вдвое чаще умирают от COVID-19, чем остальное население Британии. Всего в Великобритании уровень смертности среди мужчин африканского или азиатского происхождения в возрасте от 9 до 64 лет в пять раз выше, чем среди их белых сограждан.korrespondent.net