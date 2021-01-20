В Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства

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В Великобритании ведущие врачи призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам. Об этом сообщает DPA в среду, 20 января.

«Мы обеспокоены данными, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину», — говорит глава Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.

Маршалл призвал британский Минздрав считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от коронавируса, а также провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.