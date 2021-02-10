В Британии вводят 10-летнее заключение за ложь на границе

«И поэтому мы считаем… такие меры, как тюремное заключение за ложь о том, что находился в одной из стран «красного списка», уместными», — добавил он.

Министр отметил, что сейчас в страну ежедневно прибывают от 16 до 20 тысяч человек — это на 95% меньше уровня прошлого года. Из стран «красного списка» прибывает менее 1000 человек в день.

«К следующей неделе, когда людям придется заплатить за это 1750 фунтов стерлингов в дополнение к их затратам на дорогу, я думаю, мы обнаружим, что цифры на самом деле довольно небольшие», — добавил Шеппс.

По его словам, правительство располагает более 5 000 гостиничных номеров, доступных для карантина.

Ранее сообщалось, что Британия усилит пограничные меры для сдерживания пандемии. В стране опасаются ввоза новых штаммов коронавируса на фоне «британской» мутации, которая минимум вполовину заразнее обычного коронавируса.