В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января, сообщают Sky News.

Министерство финансов сначала заказало изготовление к первоначальной предполагаемой дате выхода страны из ЕС — 31 октября. Но отстрочка Brexit привела к тому, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

На новых монетах расзмещается надпись «Мир, процветание и дружба со всеми странами» и дата, когда Британия официально покинет ЕС — 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.