default image
В ООН составили портрет современной семьи

Подробнее...
default image
Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Подробнее...
default image
В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

Подробнее...
default image
В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы

Подробнее...
default image
Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

Подробнее...
default image
В Санкт-Петербурге с 2021 года планируют ввести туристический сбор

Подробнее...
default image
Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду

Подробнее...
default image
Германия готова к борьбе против коронавируса

Подробнее...
default image
Латвия не планирует снижать использование пестицидов

Подробнее...
default image
Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

Подробнее...
default image
Верховный суд США разрешил Белому дому ужесточить выдачу грин-карт предполагаемым нахлебникам

Подробнее...
default image
Сейм Литвы установил штрафы за часть пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям

Подробнее...
default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Подробнее...
default image
Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января, сообщают Sky News. 

Министерство финансов сначала заказало изготовление к первоначальной предполагаемой дате выхода страны из ЕС — 31 октября. Но отстрочка Brexit привела к тому, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода. 

На новых монетах расзмещается надпись «Мир, процветание и дружба со всеми странами» и дата, когда Британия официально покинет ЕС — 31 января 2020 года. 

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.

реклама

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600