В Британии закрылись три поставщика газа и электричества

Фото pixabay.com

В Великобритании три поставщика газа и электричества прекратили обслуживание клиентов из-за высоких цен на газ, сообщает Интерфакс в четверг, 30 сентября.

Речь идет о компаниях Igloo Energy Supply Ltd. (обслуживал 179 000 домохозяйств), Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd. (38 000).

Всех клиентов компаний перевели к новому поставщику, которого определил регулятор энергорынка Ofgem.

Отмечается, что с начала кризиса из-за роста цен с рынка ушли поставщики электричества и газа для 1,77 млн домохозяйств Британии. Еще для 7 млн домохозяйств сохраняется угроза потерять поставщика.