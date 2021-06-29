В Британию пришел новый штамм коронавируса

Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.

Лямбда-штамм впервые выявили в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Предполагается, что лямбда обладает несколькими мутациями в шиповатом белке. Возможно, они способны повлиять на заразность вируса, однако пока необходимы дальнейшие исследования.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании на сегодняшний день превышает четыре миллиона человек. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили больше 44 млн человек.

Министр иностранных дел Мэтт Хэнкок сообщает, что 91 процент новых случаев в Британии составляют заражения дельта-вариантом коронавируса, который впервые выявили в Индии. Власти Великобритании отмечали, что чаще всего заражаются молодые британцы, которые еще не успели пройти вакцинацию.