В Брюсселе полиция ввела патрули в штатском для борьбы с домогательствами

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В столице Бельгии полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», — написал он.