TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В Брюсселе полиция ввела патрули в штатском для борьбы с домогательствами

Фото pixabay.com

В столице Бельгии полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», — написал он.

реклама

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», — отметили в полиции.

Подобная инициатива изначально была запущена полицией города Льеж, пишет DH.be. После этого ее перенял город Намюр.

реклама

В Брюсселе этот проект стартовал за день до Международного женского дня — 7 марта. Его поддержала местная полиция, прокуратура и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн, пишет РБК.

NEWSru.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.