В Брюсселе рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС

Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Делегацию ЕС – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Совет Ассоциации обсудит двустороннюю повестку дня ЕС-Украина, в частности, выполнение Соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества ЕС-Украина. Также будет обсуждаться поддержка ЕС с начала агрессивной войны с Россией и заявка Украины на членство в ЕС. В ходе узкого заседания представители ЕС и Украины обменяются мнениями о ситуации после агрессивной войны России, а также о глобальных и региональных проблемах», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины также проведет ряд двухсторонних встреч с представителями ЕС рамках визита в Брюссель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может присоединиться к Евросоюзу не в отдаленной перспективе, а значительно быстрее.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.