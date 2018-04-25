В Будапеште отменили так называемый «закон о переработках»

Фото pixabay.com

Законодательное собрание Будапешта отменило действие в компаниях, принадлежащих городу, так называемого «закона о переработках».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новоизбранный мэр Будапешта Гергей Карачонь пообещал, что города, в которых на последних муниципальных выборах победила оппозиция, приняли решение не допустить применение в пределах своих юрисдикций этого скандального закона.

Во время дебатов ряд депутатов от правительственной партии «Фидес» задались вопросом, возможно ли будет обеспечить в Будапеште своевременный вывоз мусора и очистку канализации. Представители «Фидес» считают, что отказ от применения закона может поставить под угрозу стабильность работы столичных коммунальных компаний.