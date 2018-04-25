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В Будапеште отменили так называемый «закон о переработках»

Фото pixabay.com

Законодательное собрание Будапешта отменило действие в компаниях, принадлежащих городу, так называемого «закона о переработках».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новоизбранный мэр Будапешта Гергей Карачонь пообещал, что города, в которых на последних муниципальных выборах победила оппозиция, приняли решение не допустить применение в пределах своих юрисдикций этого скандального закона.

Во время дебатов ряд депутатов от правительственной партии «Фидес» задались вопросом, возможно ли будет обеспечить в Будапеште своевременный вывоз мусора и очистку канализации. Представители «Фидес» считают, что отказ от применения закона может поставить под угрозу стабильность работы столичных коммунальных компаний.

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Однако мэр, отвергший критику, сказал, что данное решение столичных властей не отразится негативно на предоставлении коммунальных услуг населению. Поэтому Законодательное собрание столицы после дебатов приняло решение не заставлять людей работать сверхурочно.

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