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В Будапеште задержан палач ИГИЛ

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

27-летний гражданин Сирии, который, как сообщает венгерское МВД, командовал вооруженной группировкой Исламского государства, был вчера вечером задержан в Венгрии.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление пресс-службы венгерского министерства, есть серьёзные доказательства его причастности к совершению преступлений против человечности. Согласно данным спецслужб, в мае 2015 года мужчина собственноручно совершил несколько казней на своей родине. Он подозревается также в том, что приказал оккупировать Аль-Сухну в сирийской провинции Хомс и составил «список смерти», включив в него тех, кто отверг цели ИГИЛ.

Среди совершенных им казней было публичное обезглавливание в этом городе местного имама. Доказана также его причастность к не менее 25 другим казням, включая женщин и детей. Задержанного подозревают в том, что, помимо казни имама, он лично обезглавил также, по крайней мере, еще двух человек. Вдобавок есть свидетельства того, что он лично застрелил нескольких людей в соседних городах.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

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