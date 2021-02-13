В будущее – на электрической тяге

Важным пунктом нового инвестиционного плана Евросоюза стала поддержка всех производственных процессов, а не отдельных его компонентов. Европейские дотации смогут получить как компании, занимающиеся разработкой полезных ископаемых, так и фабрики, специализирующиеся на сборке и монтировке составных компонентов аккумуляторов, и даже предприятия по переработке отходов этого производства или утилизации батарей электромобилей. Эта политика, по словам Вестагер, имеет «стратегическое значение» для будущего Европы, особенно с точки зрения мобильности и низкого уровня вредных выбросов в атмосферу. Петер Альтмайер верит в возможность создания в Европе новой экономической «экосистемы», способной в ближайшее время полностью изменить принципы взаимодействия между странами-членами ЕС.

Принятый Еврокомиссией инвестиционный план стал прямым продолжением вступившего в силу в 2019 году проекта IPCEI (Important Project of Common European Interest), на реализацию которого странами Евросоюза было предложено более 3,2 млрд евро, 1,25 млрд из которых выделило правительство Германии и ряд заинтересованных в продвижении «зелёной стратегии» негосударственных организаций и частных предпринимателей. Однако этих ресурсов для существенного технологического прорыва, запланированного Брюсселем почти два года назад, оказалось недостаточно, вследствие чего и была принята нынешняя инвестиционная стратегия.

Многолетнее следование «зелёному курсу» постепенно приносит свои плоды. Согласно данным Федерального управления автотранспорта (KBA), лишь за последние двенадцать месяцев число новозарегистрированных электромобилей в Германии возросло втрое – 194 000 единицы экологически чистого автотранспорта. При этом подавляющее большинство новых электромобилей работает исключительно на аккумуляторных батареях. С учётом других чистых технологий (водород и гибридные технологии) общее количество «дружественных» окружающей среде автомобилей, появившихся в прошлом году на немецких улицах, достигло рубежа в 395 000 единиц – примерно на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В KBA акцентируют внимание на возрастающем числе электромобилей, имеющих под капотом автономный аккумулятор. И если два года назад такими параметрами обладало лишь 8,4% от всех новых электромашин, то уже в прошлом году их стало 13,5%. Самая высокая доля новозарегистрированных электромобилей принадлежит марке Volkswagen (чуть более 17%), за ними следуют Mercedes (почти 15%) и Audi (около 9%). В классе сугубо аккумуляторных легковых машин первое место вновь занимает Volkswagen (24%), за ним следует Renault (16%) и Tesla (9%). Президент KBA Рихард Дамм (Richard Damm) убеждён, что при сохранении нынешнего курса ЕС и растущих показателях последних лет к 2030 году электрическую тягу будут иметь до 10 млн немецких автомобилей. Однако общая доля электромобилей в ЕС по-прежнему мала – в такой развитой стране, как Германия, в 2020 году она выросла с 0,5% до 1,2%.