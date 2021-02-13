В будущее – на электрической тяге

Евросоюз продолжает следовать «зелёному курсу» и планирует инвестировать в развитие электромобилей 2,9 млрд евро. При этом основными бенефициарами многомиллионных вливаний станут крупные автоконцерны.
На минувшей неделе Еврокомиссия согласовала новый инвестиционный проект размером в 2,9 млрд евро, целью которого стала прямая поддержка производства аккумуляторов для электромобилей на территории ЕС. Резонансный документ, разработанный двенадцатью странами по инициативе ФРГ, по словам зампредседателя комиссии по цифровой политике Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) имеет большое будущее и представляет «общеевропейские интересы». В рамках этого соглашения странам-членам Евросообщества предписывается оказывать финансовую поддержку международным производителям электромобилей или их компонентов, попадающих под определённые условия и критерии. Эти критерии, по мнению экспертов, крайне выгодны для американского автогиганта Tesla, успешно завоёвывающего рынки развивающихся стран и претендующего на львиную долю брюссельских дотаций.
«Инновационные аккумуляторы – ключ к успешной эксплуатации электромобилей», – считает Вестагер, замечая, что инвестиционный риск в этом сегменте рынка часто сопряжён с большой опасностью для отдельных предпринимателей и компаний, а это тормозит развитие целой отрасли. Политик убеждена, что принятый Еврокомиссией инвестиционный план сможет дать необходимый импульс для дальнейшего внедрения зелёных технологий, вследствие чего доля транспортных средств, работающих на невозобновляемых источниках энергии в ближайшие годы сможет значительно снизиться.
Важную роль в принятии нового финансового пакета сыграло Федеральное министерство экономики (BMWi), представившее в конце декабря на утверждение коллег из Брюсселя свой инвестиционный проект, подразумевающий поддержку 41 европейской компании. Последние разделены в списке на три категории: крупные концерны, такие как BMW и Fiat, предприятия среднего размера, а также делающие первые шаги на мировом рынке стартапы. 11 из заявленных в списке фирм – немецкие. 42-й компанией – и единственным неевропейским предприятием инвестиционного списка – стал американский концерн Tesla, получивший особое право на европейские дотации после начала строительства завода аккумуляторных батарей в Грюнхайде под Берлином. «С урегулированием сделки с Tesla мы значительно приблизились к реализации нашей цели по производству 30% всех мировых запасов аккумуляторных батарей в Европе», – отметил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmeier). Доволен и глава федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), считающий, что, помимо производства электромобилей и аккумуляторных элементов, в Бранденбурге скоро могут начаться научные исследования, а это в целом позитивно скажется на развитии всего региона.
Важным пунктом нового инвестиционного плана Евросоюза стала поддержка всех производственных процессов, а не отдельных его компонентов. Европейские дотации смогут получить как компании, занимающиеся разработкой полезных ископаемых, так и фабрики, специализирующиеся на сборке и монтировке составных компонентов аккумуляторов, и даже предприятия по переработке отходов этого производства или утилизации батарей электромобилей. Эта политика, по словам Вестагер, имеет «стратегическое значение» для будущего Европы, особенно с точки зрения мобильности и низкого уровня вредных выбросов в атмосферу. Петер Альтмайер верит в возможность создания в Европе новой экономической «экосистемы», способной в ближайшее время полностью изменить принципы взаимодействия между странами-членами ЕС.
Принятый Еврокомиссией инвестиционный план стал прямым продолжением вступившего в силу в 2019 году проекта IPCEI (Important Project of Common European Interest), на реализацию которого странами Евросоюза было предложено более 3,2 млрд евро, 1,25 млрд из которых выделило правительство Германии и ряд заинтересованных в продвижении «зелёной стратегии» негосударственных организаций и частных предпринимателей. Однако этих ресурсов для существенного технологического прорыва, запланированного Брюсселем почти два года назад, оказалось недостаточно, вследствие чего и была принята нынешняя инвестиционная стратегия.
Многолетнее следование «зелёному курсу» постепенно приносит свои плоды. Согласно данным Федерального управления автотранспорта (KBA), лишь за последние двенадцать месяцев число новозарегистрированных электромобилей в Германии возросло втрое – 194 000 единицы экологически чистого автотранспорта. При этом подавляющее большинство новых электромобилей работает исключительно на аккумуляторных батареях. С учётом других чистых технологий (водород и гибридные технологии) общее количество «дружественных» окружающей среде автомобилей, появившихся в прошлом году на немецких улицах, достигло рубежа в 395 000 единиц – примерно на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 года.
В KBA акцентируют внимание на возрастающем числе электромобилей, имеющих под капотом автономный аккумулятор. И если два года назад такими параметрами обладало лишь 8,4% от всех новых электромашин, то уже в прошлом году их стало 13,5%. Самая высокая доля новозарегистрированных электромобилей принадлежит марке Volkswagen (чуть более 17%), за ними следуют Mercedes (почти 15%) и Audi (около 9%). В классе сугубо аккумуляторных легковых машин первое место вновь занимает Volkswagen (24%), за ним следует Renault (16%) и Tesla (9%). Президент KBA Рихард Дамм (Richard Damm) убеждён, что при сохранении нынешнего курса ЕС и растущих показателях последних лет к 2030 году электрическую тягу будут иметь до 10 млн немецких автомобилей. Однако общая доля электромобилей в ЕС по-прежнему мала – в такой развитой стране, как Германия, в 2020 году она выросла с 0,5% до 1,2%.rg-rb.de