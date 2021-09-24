В будущем поездка из Вильнюса в Таллин займет 4 часа

Когда через пяти лет будет проложена железная дорога с колеёй европейского стандарта Rail Baltica, которая свяжет Хельсинки и Варшаву, из Вильнюса в Таллинн можно будет добраться за четыре часа, обещают разработчики проекта.
«Я твердо верю, что (…) после завершения строительства Rail Baltica мы сможем добраться до Таллинна из Вильнюса менее чем за четыре часа», – заявила журналистам в Каунасе заместитель министра транспорта Лорета Маскалёвене.
В среду на железнодорожном вокзале Каунаса встретились поезда из Лиссабона и Таллинна, таким образом была отмечена интеграцию европейских и балтийских железных дорог благодаря прокладке Rail Baltica.
Спецпоезд Еврокомиссии Connecting Europe Express прибыл в Каунасс из Лиссабона через Варшаву. Экспресс Балтийских стран прибыл из из Таллина через Ригу и Вильнюс более чем за 10 часов.
По словам замминистра, Литва по-прежнему планирует завершить Rail Baltica в 2026 году и подключиться к линии в Польше в 2027 году. Уже в следующем году планируется открыть регулярные рейсы из Варшавы в Вильнюс.
Генеральный директор литовской железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка отметил большие ожидания общественности в отношении общего поезда стран Балтии, что вынуждает искать решения для его запуска еще до завершения прокладки Rail Baltica, однако точных дат он не назвал.