В будущем поездка из Вильнюса в Таллин займет 4 часа

Фото sumin.lrv.lt

Когда через пяти лет будет проложена железная дорога с колеёй европейского стандарта Rail Baltica, которая свяжет Хельсинки и Варшаву, из Вильнюса в Таллинн можно будет добраться за четыре часа, обещают разработчики проекта.

«Я твердо верю, что (…) после завершения строительства Rail Baltica мы сможем добраться до Таллинна из Вильнюса менее чем за четыре часа», – заявила журналистам в Каунасе заместитель министра транспорта Лорета Маскалёвене.

В среду на железнодорожном вокзале Каунаса встретились поезда из Лиссабона и Таллинна, таким образом была отмечена интеграцию европейских и балтийских железных дорог благодаря прокладке Rail Baltica.