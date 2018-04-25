В Бундестаге выступили в поддержку российского газа

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Германия, как и вся остальная Европа, нуждается в российском природном газе, который в силу своей дешевизны, является для Берлина приоритетным.

Как передает АЗЕРТАДЖ, такую оценку продукции концерна «Газпром» дал глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, выступая с докладом о текущем положении дел с вводом в строй газопровода «Северный поток-2». Его он назвал «важным для Европы стратегическим объектом», подвергнув при этом критике США за оказываемое на Берлин давление и угрозу ввода Вашингтоном санкций.

«Мы сами решим, у кого нам покупать газ, и коронавирусный кризис не сможет на это повлиять», — сказал он.

Эрнст напомнил, что 77 проц граждан Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и выступают в поддержку развития германо-российских отношений.