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В бывшей Вильнюсской тюрьму Лукишкес начались съемки фильма Stranger things

Фото pixabay.com

В пятницу на территории бывшей Лукишской тюрьмы в Вильнюсе начались съемки сериала  американской компании стримингового сервиса Netflix под названием Stranger things (рус. «Очень странные дела», или «Загадочные события»).

«Договор подписан, съемки начнутся сегодня и продлятся все выходные», – подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. 

Съемки четвертого сезона этого популярного в мире  американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.

Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний. 

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Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино. 

В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал «Чернобыль» снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом  HBO.

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