В бывшей Вильнюсской тюрьму Лукишкес начались съемки фильма Stranger things

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино.

В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал «Чернобыль» снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.