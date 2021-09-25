«В целях безопасности»: талибы возобновят казни и отсечение конечностей

Он добавил, что нынешнее правительство талибов пока не решило, казнить ли людей и приводить наказание в исполнение на публике или нет.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, хотя мы никогда ничего не говорили о чужих законах и мерах наказания», — отметил Тураби.

Он добавил, что талибы будут «руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану».