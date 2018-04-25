В центре Вильнюса — паркинг

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В одном из дворов вильнюсского проспекта Гядимино, 28, планируют строительство карусельного паркинга, пишет Made in Vilnius.

Он будет оборудован в узкой постройке, и вместо двух мест для парковки появится восемь. Машины будут подниматься на высоту 12 м. Проектом руководит КО Lietuvos kooperatyvų sąjunga, проектные предложения готовило ЗАО Provida, руководитель проекта – Вида Давидонене.

Представители общественности до 6 ноября могут представить свои предложения по эл. почте uab.provida@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится удаленно 9 ноября в 17.00.

Информация «ЛК», литовских СМИ





