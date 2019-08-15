Спорт

В чемпионате Литвы перестал существовать еще один клуб

Фото из открытых источников

Поскольку в высшем дивизионе (лига-А) чемпионата Литвы по футболу уже проведено больше половины матчей, результаты сыгранных «Стумбрасом» матчей остаются в силе. Однако в следующих календарных играх команде будет присуждаться техническое поражение.

«Стумбрас» исключен из числа участников высшей лиги-А чемпионата Литвы, в турнире осталось семь команд, сообщает официальный сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).

Это решение было ожидаемым. Еще в середине июня ЛФФ за нарушение работы обязательных финансовых критериев отозвала у клуба лицензию УЕФА, и в еврокубках «Стумбрас» был заменен другим каунасским клубом — «Жальгирисом». Позже была аннулирована и лицензия «Стумбраса» на участие команд клуба в высшей и первой лигах, а также введен запрет на регистрацию новых игроков.

Тем не менее у «Стумбраса» оставалось время вплоть до 27 июля исправить ситуацию. Владелец клуба, ирландский бизнесмен Ричард Уолш обещал найти новых спонсоров, однако в итоге ничего для исправления ситуации сделано не было.

Поскольку в высшем дивизионе (лига-А) чемпионата Литвы уже проведено больше половины матчей, то, согласно регламенту турнира, результаты сыгранных «Стумбрасом» матчей остаются в силе. В следующих календарных играх команде будет просто присуждаться техническое поражение со счетом 0:3. В настоящий момент с 15 очками «зубры» делят шестое-седьмое места с «Атлантасом», на последнем идет пока «Паланга» (десять очков).

Что касается чемпионата страны среди команд первой лиги, то здесь «Стумбрас-В» не успел провести половину турнира, поэтому результаты дубля «зубров» будут аннулированы.

За свою недолгую историю «Стумбрас» (основан в 2013 году) успел завоевать Кубок Литвы (2017), дойти до финала в прошлом году и едва не завоевал медали национального чемпионата (четвертое место).

Подготовлено по сообщениям СМИ

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