В Черном море нашли новые запасы газа

В Черном море выявили новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih.
По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.
В августе Эрдоган сообщал, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море — это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.
«Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.korrespondent.net