В Черном море нашли новые запасы газа

«Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.