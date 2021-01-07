В четверг будут составлены списки призывников этого года

Srž. Vido Stašaičio, vyr. eil. Ramintos Zakarkienės ir vyr. eil. Bertos Radvilaitės nuotraukos/ KAM

В четверг в Министерстве обороны Литвы будут составлены списки призывников 2021 года.

В них планируется внести около 38 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Из них на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных, сообщило министерство.

Список призывников будет составляться в случайном порядке, при использовании компьютерной программы.

Составленные в четверг списки будут опубликованы приблизительно через неделю.

Постоянная обязательная военная служба в течение девяти месяцев в Литве была возобновлена сеймом весной 2015 года, с учетом геополитической ситуации и возникающих угроз безопасности государства. За счет призывников также планируется укрепить и улучшить заполнение частей военными профессиональной службы, сформировать достаточный подготовленный военный резерв и обеспечить надлежащую готовность граждан к защите своего государства.