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В четверг и пятницу Вильнюс посетит президент Польши А.Дуда

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TOP,Визиты,Новости,Политика

В четверг и пятницу Вильнюс посетит президент Польши А.Дуда

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В столице Литвы А.Дуда со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой пробудет два дня, сообщают из администрации президента Литвы.

В четверг А.Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа обсудят политические и экономические отношения, вопросы региональной и энергетической безопасности, сотрудничество в повестках дня НАТО, Европейского союза и Восточного партнёрства, говорится в сообщении.

В пятницу А.Дуда и его супруга, а также представители Беларуси и Украины примут участие в торжественной церемонии захоронения останков лидеров и участников восстания 1863-1864 годов.

По словам Г.Науседы, могилы лидеров и участников восстания, обнаруженные на горе Гядиминаса, напоминают о болезненном опыте Литвы и её долгой борьбе с угнетением и порабощением.

«Погребальная церемония, к которой готовится вся Литва, является свидетельством нашего уважения к героям прошлого и ценностям патриотизма. Те, кто давно завершил своё земное путешествие, вдохновляют нас на любовь к своей стране», — цитируются в пресс-релизе слова Г.Науседы.

В сообщении также говорится, что во время похоронной процессии на кладбище Расу одновременно зазвучат колокола церквей в Вильнюсе и Варшаве.

Восстание литовцев и поляков против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Захоронения были обнаружены при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса в 2017 году.

Археологам на горе Гядиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежника. Останки мятежников и их лидеров Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса были похоронены год назад на кладбище Расу. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.

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