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В четверг по всей Литве можно будет привиться без предварительной регистрации

Фото vilnius.lt

С целью повышения темпов вакцинации от коронавируса, в четверг по всей Литве люди смогут прививаться без предварительной регистрации, сообщило Министерство здравоохранения. 

«В четверг в Литве пройдет вакцинация без предварительной регистрации во всех центрах вакцинации всех самоуправлений», – заявила BNS в среду советник министра здравоохранения Айсте Шукста.  

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По ее словам, центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин. 

«Будут два потока – предварительной регистрации и живые очереди», – пояснила советник.

А. Шукста отмечает, что если акция будет успешной, ее будут повторять и в будущем.

Прививающийся человек обязан иметь документ удостоверения личности. 

Первым о вакцинации без регистрации в четверг сообщило столичное самоуправление. 

В Литве как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 1, 75 млн жителей – 42,1% населения.

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