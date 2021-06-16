В четверг по всей Литве можно будет привиться без предварительной регистрации

По ее словам, центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин.

«Будут два потока – предварительной регистрации и живые очереди», – пояснила советник.

А. Шукста отмечает, что если акция будет успешной, ее будут повторять и в будущем.

Прививающийся человек обязан иметь документ удостоверения личности.

Первым о вакцинации без регистрации в четверг сообщило столичное самоуправление.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 1, 75 млн жителей – 42,1% населения.