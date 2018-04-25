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В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета

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В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета

Nuotauka BFL/Paulius Peleckis

В связи с закрытием границ по причине коронавируса и отзыва рейсов авиакомпаниями в четверг в Вильнюсском аэропорту не приземлится не один пассажирский самолет, сообщил BNS представитель компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostas Тадас Василяускас.

По его словам, в аэропорту будут принимать лишь грузовые самолеты. 

По словам Т. Василяускаса, впервые за всю историю аэропорта, в нем не будет обслужен ни один пассажирский самолет. Исключением было лишь лето 2017 года, когда почти на месяц в аэропорту обновлялась взлетно-посадочная полоса.

Между тем, в Каунасе в четверг, около 20 часов должен приземлиться один чартерный рейс из Осло, пока не известно, сколько людей в нем будет. Пассажирских самолетов не будет также в Палангском аэропорту. 

До 27 марта в Литву спецрейсами еще доставляются граждане Литвы из-за границы. 

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