В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета

Nuotauka BFL/Paulius Peleckis

В связи с закрытием границ по причине коронавируса и отзыва рейсов авиакомпаниями в четверг в Вильнюсском аэропорту не приземлится не один пассажирский самолет, сообщил BNS представитель компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostas Тадас Василяускас.

По его словам, в аэропорту будут принимать лишь грузовые самолеты.

По словам Т. Василяускаса, впервые за всю историю аэропорта, в нем не будет обслужен ни один пассажирский самолет. Исключением было лишь лето 2017 года, когда почти на месяц в аэропорту обновлялась взлетно-посадочная полоса.

Между тем, в Каунасе в четверг, около 20 часов должен приземлиться один чартерный рейс из Осло, пока не известно, сколько людей в нем будет. Пассажирских самолетов не будет также в Палангском аэропорту.

До 27 марта в Литву спецрейсами еще доставляются граждане Литвы из-за границы.