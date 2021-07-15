В Чехии будут выдаваться сертификаты о прохождении вакцинаций, произведенных вне ЕС

С сегодняшнего дня минздрав Чехии дало «зеленый свет» на оформление сертификатов о прохождении вакцинации гражданам, привитым от COVID-19 за пределами Европейского Союза.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при этом особо оговаривается, что это распространяется только на вакцинальные препараты, сертифицированные Европейским агентством лекарственных средств. Одним словом, данную привилегию получили только те счастливчики, которые вакцинировались препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Оформить сертификат о вакцинации смогут чешские граждане, а также граждане других государств Евросоюза с правом на постоянное или длительное проживание на территории этой страны.