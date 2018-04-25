В Чехии допустили закрытие границ стран ЕС на два года

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Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.

Он отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в странах Европы приобретает неприятную тенденцию. «Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки», — заявил он.

Прымула подчеркнул, что принятые чешскими властями жесткие меры по пресечению распространения вируса на территории страны должны привести к положительному результату. Однако его не стоит ожидать раньше второй половины апреля, отметил замминистра.

По его мнению, в Чехии необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии. Для этого нужно не допустить массовый въезд в страну граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

С 14 марта Чехия приостановила прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса в стране.

16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении временного запрета на 30 дней на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом.