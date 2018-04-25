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В Чехии и Словакии началась вторая волна пандемии

Фото pixabay.com

В Чехии и Словакии в последние недели серьезно осложнилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. В этих странах говорят о начале второй волны пандемии, сообщает ТАСС.

По состоянию на четверг, число заразившихся коронавирусом в Чехии за время пандемии превысило 19 тыс. За прошедшие пять с половиной месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умер 391 житель республики, 13 407 выздоровели. За прошедшие сутки медики выявили в республике 292 инфицированных коронавирусом. В предыдущий день в стране было зафиксировано 288 новых случаев заражения.

В Чехии, население которой составляет 10,7 млн человек, на данный момент насчитывается 5 277 пациентов с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала пандемии. Большинство из них лечится в условиях домашней самоизоляции. С осложнениями госпитализирован 131 заразившийся, состояние 24 из которых медики оценивают как тяжелое.

Наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка наблюдается в районах городов Фридек-Мистек на северо-востоке республики и Клатовы на юго-западе Чехии, а также в Праге.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Чехии ограничения на въезд ее жителей восстановили несколько стран Европы. Среди них Словения, Финляндия, Норвегия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина. С 17 августа чехам потребуются справки о негативных результатах тестов на вирус по прибытии в Грецию.

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил, что республика уже переживает вторую волну пандемии коронавируса нового типа. «В данный момент эпидемиологическая ситуация в Словакии находится под контролем, хотя она ухудшается. Страна противостоит второй волне коронавируса нового типа», — сказал он.

В Братиславе состоялось заседание Комиссии по противодействию пандемии, созданной правительством Словакии. Эксперты, которые входят в ее состав, рекомендовали жителям республики воздержаться от зарубежных поездок.

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 2 793, включая выздоровевших. От осложнений, вызываемых вирусом, умер 31 житель республики, вылечились 1 939.

belta.by

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