В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней

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Ливни, сопровождаемые порывами шквального ветра, вызвали вечером 29 июня в западной части Чехии подъем уровня воды в реках, остановки движения поездов на 20 участках железной дороги и прекращение снабжения электричеством около 30 тыс. семей в Пльзеньском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Уровень воды в реках и водоемах поднялся в Праге, Центральночешском и Пльзеньском краях. В Праге и Центральночешском крае объявлен первый — низший из трех возможных — уровень угрозы возникновения наводнений. В Пльзеньском крае действует более высокий — второй — уровень угрозы наводнений.