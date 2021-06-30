В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней

Ливни, сопровождаемые порывами шквального ветра, вызвали вечером 29 июня в западной части Чехии подъем уровня воды в реках, остановки движения поездов на 20 участках железной дороги и прекращение снабжения электричеством около 30 тыс. семей в Пльзеньском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Уровень воды в реках и водоемах поднялся в Праге, Центральночешском и Пльзеньском краях. В Праге и Центральночешском крае объявлен первый — низший из трех возможных — уровень угрозы возникновения наводнений. В Пльзеньском крае действует более высокий — второй — уровень угрозы наводнений.
Завалы из выкорчеванных и поломанных шквальным ветром деревьев на железнодорожных путях, а также сбои в электроснабжении привели к остановке поездов в Центральночешском, Пльзеньском, Карловарском и Южночешском краях. Проблемы на железной дороге возникли и в крае Высочина (центральная часть республики), где из-за непогоды остановлено движение автотранспорта между 128-м и 129-м км международной скоростной магистрали, соединяющей Прагу с восточными регионами республики.
Напомним, ранее на Чехию обрушились два торнадо. В результате погиб один человек, 300 жителей пострадали. Стихия разрушила семь сёл и частично город Годонин, расположенные недалеко от границы с Австрией и Словакией.