В Чехии откроют террасы кафе и ресторанов

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ТАСС пишет, что в Чехии с 17 мая откроют террасы ресторанов, кафе, баров и прочих заведений общепита, не работавших полгода.

Как заявил глава чешского правительства Карел Гавличек, заведениям придётся соблюдать меры санитарной безопасности, в частности, за одним столиком они смогут усадить до четырёх посетителей (больше можно только в случае, когда за столом собирается одна семья). При этом гости ресторанов и кафе должны будут предъявить ПЦР-тест. Это не касается вакцинированных граждан, которых обяжут показать прививочный сертификат.

Всего с начала пандемии в Чехии, в которой проживает 10.702 млн человек, было выявлено 1.645 млн инфицированных, умерли 29 711 пациентов.