В Чехии отмечается рост ксенофобии

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Министерство внутренних дел Чехии опубликовало отчет за второй квартал текущего года, в котором отмечается тенденция роста случаев нетерпимости к людям на основе их взглядов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в документе указывается, что ксенофобия и контролируемые представителями этой социальной категории СМИ вносят серьезную лепту в раскол чешского общества.

Авторы с сожалением отмечают, что нападения на людей, которые придерживаются иных взглядов, становятся очень опасной тенденцией. И хотя в большинстве инцидентов агрессия носит всего лишь вербальный характер, тем не менее имеются и случаи физических нападений. Они совершаются не только на представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств, но и на бездомных, правозащитников, журналистов, отмечают авторы доклада.

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