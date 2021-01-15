В Чехии разгорелся ковид-коррупционный скандал

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Подать в отставку в результате разгоревшегося коррупционного скандала вынужден был сегодня глава Государственного управления по здравоохранению Чехии Павел Бржезовский.

Как передает АЗЕРТАДЖ, журналистам слили информацию о «кумовстве» чиновника при включении в приоритетный список вакцинации от коронавируса сотрудников управления и их родственников, не имевших в действительности права на вакцинацию вне очереди. Дотошные журналисты проверили информацию и опубликовали в прессе разоблачительные материалы.

Выяснилось, что около тысячи доз препарата было потрачено на родственников и друзей Бржезовского. А ведь это крайне дефицитное лекарство, применение которого должно строго регулироваться именно самим вверенным коррупционеру управлением.