В Чехии разгорелся ковид-коррупционный скандал

Подать в отставку в результате разгоревшегося коррупционного скандала вынужден был сегодня глава Государственного управления по здравоохранению Чехии Павел Бржезовский.
Как передает АЗЕРТАДЖ, журналистам слили информацию о «кумовстве» чиновника при включении в приоритетный список вакцинации от коронавируса сотрудников управления и их родственников, не имевших в действительности права на вакцинацию вне очереди. Дотошные журналисты проверили информацию и опубликовали в прессе разоблачительные материалы.
Выяснилось, что около тысячи доз препарата было потрачено на родственников и друзей Бржезовского. А ведь это крайне дефицитное лекарство, применение которого должно строго регулироваться именно самим вверенным коррупционеру управлением.
Напомним, что правом на первоочередную вакцинацию пользуются медики, работающие с больными, социальные работники в домах престарелых, а также пожилые граждане, для которых заражение коронавирусом может стать смертельно опасным. Но не друзья и родственники.
В правительстве подвергли кумовство чиновника жесткой критике. «Подобное абсолютно недопустимо», — уже заявил премьер-министр страны, одобрив отставку провинившегося подчиненного.