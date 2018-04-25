В Чехии рекордно снизят налоги на доходы

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Нижняя палата чешского парламента одобрила идею значительного снижения подоходного налога в истории страны. Чешский премьер и миллиардер Андрей Бабиш считает, что таким образом удастся восстановить в стране экономику после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Так, базовая ставка подоходного налога в стране снизится с 20,1% до 15%, отмечает Reuters. При этом 15% — это нижний порог, максимальная ставка составит 23%, подчеркивает Bloomberg.

“Помимо подоходного, уменьшатся и другие налоги: общий объем снижения составит 130 млрд чешских крон ($5,86 млрд), или более 2% от ВВП страны”, — пишет Reuters.