В Чехии рекордно снизят налоги на доходы

Нижняя палата чешского парламента одобрила идею значительного снижения подоходного налога в истории страны. Чешский премьер и миллиардер Андрей Бабиш считает, что таким образом удастся восстановить в стране экономику после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Так, базовая ставка подоходного налога в стране снизится с 20,1% до 15%, отмечает Reuters. При этом 15% — это нижний порог, максимальная ставка составит 23%, подчеркивает Bloomberg.
“Помимо подоходного, уменьшатся и другие налоги: общий объем снижения составит 130 млрд чешских крон ($5,86 млрд), или более 2% от ВВП страны”, — пишет Reuters.
Против такого налогового нововведения выступили его же сторонники по политической коалиции, пишет Reuters. Они указывали, что реформа в основном будет выгодна тем, кто и так зарабатывает больше остальных. Критики также говорят о том, что Бабиш использует налоговое послабление, чтобы увеличить свою популярность перед выборами, которые пройдут в следующем году, отмечает Bloomberg.
Однако сам глава правительства и министр финансов Чехии Алена Шиллерова считают, что низкая долговая нагрузка страны (36,9% от ВВП в третьем квартале) позволяет простимулировать экономику, которая, как ожидается, в этом году упадет на 7%.
“Так мы поддержим экономику тогда, когда это ей наиболее необходимо”, — отмечала Шиллерова.
Проект законодательных изменений далее будет рассмотрен чешским сенатом, который может как предложить поправки, так и отправить документ на новое голосование.korrespondent.net