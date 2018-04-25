В Чехии решили смягчить карантин к Рождеству

В то же время, власти страны заявили о поэтапном снятии социальных ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. Так, с четверга в стране после полуторамесячного перерыва возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. С этого дня будет отменен запрет на свободное передвижение граждан, который пока действует с 23.00 до 05.00.

«Это принципиальным образом отразится на экономике, но не является ее полной разблокировкой. У нас в принципе возобновится вся торговля, службы оказания услуг населению, откроются рестораны и пенсионы. Это произойдет при условии соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований. Только так мы можем приступить к разблокированию экономики раньше других европейских стран», — сказал вице-премьер.

Кроме того, в Чехии:

Увеличивается с 6 до 50 допустимое количество людей для собрания на открытом воздухе;

В помещениях можно будет собираться в количестве не более 10 человек;

Возобновляется работа музеев и галерей с условием заполнения посетителями максимум на 25%. Допускается проведение экскурсий для максимум 10 человек.

В то же время, театры и кинотеатры пока что останутся закрытыми.

На 28 ноября в Чехии было диагностировано более 1700 новых случаев заражения коронавирусом. Пик заболеваемости был зафиксирован в конце октября — начале ноября, когда ежедневно выявляли около 10 тысяч инфицированных.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в этой стране заболели 519 тысяч человек. 442 тысячи из них уже выздоровели, более 8100 скончались.