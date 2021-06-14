В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня

Напомним, террасы и уличные площадки кафе и ресторанов открылись в Чехии с 17 мая. Условием для их посещения является наличие ПЦР-теста (кроме вакцинированных граждан, которым нужно предъявить сертификат).

Всего с начала пандемии в Чехии было выявлено 1.658 млн инфицированных, умерли 30 020 пациентов.