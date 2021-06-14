В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня

ТАСС пишет, что власти Чехии намерены разрешить полноценную работу ресторанам, кафе и барам с 14 июня. Они смогут принимать посетителей во внутренних помещениях.
Кроме того, если эпидситуация в Чехии не ухудшится, с 14 июня также заработают театры и концертные площадки, на которых разрешат собираться до 1 000 зрителей в помещениях и до 2 000 человек — под открытым небом.
Напомним, террасы и уличные площадки кафе и ресторанов открылись в Чехии с 17 мая. Условием для их посещения является наличие ПЦР-теста (кроме вакцинированных граждан, которым нужно предъявить сертификат).
Всего с начала пандемии в Чехии было выявлено 1.658 млн инфицированных, умерли 30 020 пациентов.