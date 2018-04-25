В Чехии считают необходимым останавливать мигрантов на границах ЕС

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Мигрантов нужно останавливать на границе с Евросоюзом и возвращать в страны происхождения. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Брюсселе, сообщает Reuters в четверг, 24 сентября.

Встречу лидеров ЕС для обсуждения нового проекта миграционной политики перенесли на следующую неделю, так как президент Евросовета Шарль Мишель был помещен на карантин.

«Мы должны изменить систему разрешений и систему квот, это для нас неприемлемо. Вот почему мы должны продолжать переговоры…Стратегия должна выглядеть так — людей, приезжающих из этих стран, нужно остановить и вернуть в свои страны и оказать там помощь», — сказал Бабиш.

Вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Польши Матеушем Моравецким Бабиш встретился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить позицию Вышеградской четверки по вопросам миграции.

Напомним, что ранее в ЕС представили новую систему миграции и убежища. Документ регламентирует прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда в основном прибывают беженцы.

Ранее Австрия заявила о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС. Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых нужно «интегрировать, прежде чем принимать новых», считает Канцлер Австрии.