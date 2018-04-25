В Чехии скачок заболеваемости коронавирусом

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Министерство здравоохранения Чехии по итогам 18 июня зафиксировало наибольший однодневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом с 21 апреля — 118. Об этом сообщило чешское издание Aktualne.

По состоянию на утро пятницы в Чехии 10 283 случая инфицирования коронавирусом, из них 7777 уже выздоровели. При этом 334 человека умерли в связи с наличием сопутствующих заболеваний.

Как сообщалось, в Чехии с 25 мая отменили большинство карантинных мер. Люди могут ходить по улице без масок, рестораны и бары открыты до 11 часов вечера, разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек.

Напомним, с 15 июня граждане Чехии снова получили возможность свободно путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после прибытия. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.