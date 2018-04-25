В Чехии смягчили требования к ношению масок

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В четверг, 9 апреля, министерство здравоохранения Чехии смягчило требования к ношению масок, респираторов и других средств, прикрывающих рот и нос.

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства сообщил глава ведомства Адам Войтех.

Теперь без масок в общественных местах могут находиться люди с расстройством аутистического спектра и психическими заболеваниями. Исключение сделано также для водителей общественного транспорта (когда они находятся в кабине) и для членов одной семьи/домохозяйства, путешествующих вместе на машине (в салоне теперь может снять маску не только водитель, но и все пассажиры).

«Мы сделали эти исключения на основании примечаний простых граждан, различных общественных и профильных организаций», — заявил Войтех.

Напомним, ранее Минздрав разрешил не надевать маску детям младше двух лет.