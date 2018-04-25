В Чехии собираются формально отменить 800 устаревших законов

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Около 800 устаревших и фактически недействующих законов будут в скором времени официально отменены в Чехии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление МВД страны, отмена фактически «мертвых», но де-юре пока еще «действующих» законов, упростит законодательную жизнь страны. Это касается также ряда директив и положений межвоенного периода — годы Первой Республики, времен Второй мировой войны, когда страна была объявлена Гитлером «протекторатом Чехии и Моравии», а также периода ЧССР.

Любопытно, что среди них – закон об уголовной ответственности за нелегальное пребывание граждан Чехии за границей.

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