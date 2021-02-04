В Чехии усиливается борьба против пропаганды нацизма и его символики

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Тюремный срок можно получить в ЕС за продажу предметов, содержащих нацистскую символику, включая печатные издания и сувениры.

На самом деле, соответствующее законодательство действует во всех странах ЕС, однако в последние годы некоторые из них стали закрывать глаза на растущие случаи подобных действий. В Чехии количество жалоб от населения и туристов достигло такого уровня, что правительство решило действовать.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на днях прокуратура страны выдвинула обвинение против издательства в связи с продажей пропагандистской продукции с нацистской символикой. Обвинение выдвинуто по статьям УК «поддержка и пропаганда движения, направленного на подавление прав и свобод человека» и «хулиганство».