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В Чехии усиливается борьба против пропаганды нацизма и его символики

Photo by garryknight on Foter.com / CC BY

Тюремный срок можно получить в ЕС за продажу предметов, содержащих нацистскую символику, включая печатные издания и сувениры.

На самом деле, соответствующее законодательство действует во всех странах ЕС, однако в последние годы некоторые из них стали закрывать глаза на растущие случаи подобных действий. В Чехии количество жалоб от населения и туристов достигло такого уровня, что правительство решило действовать.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на днях прокуратура страны выдвинула обвинение против издательства в связи с продажей пропагандистской продукции с нацистской символикой. Обвинение выдвинуто по статьям УК «поддержка и пропаганда движения, направленного на подавление прав и свобод человека» и «хулиганство».

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В мае прошлого года ряд еврейских организаций Чехии подал жалобу на ответчика в связи с выпуском им продукции с портретами нацистских лидеров и военных преступников, осужденных на Нюрнбергском процессе.

Само издательство в свою защиту заявило, что речь идет лишь о коммерции, а не о пропаганде.

Есть ли в действиях издательства состав преступления или нет, решит на днях суд. Однако, содержание книг после текстологического их анализа не оставляет ответчикам больших шансов для оправдательного приговора.

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