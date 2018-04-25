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TOP,Сегодня в мире

В Чехии вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон

Фото pixabay.com

В Чешской Республике зарегистрировано уже 18 инфицированных коронавирусом.

По решению Совета госбезопасности все чехи, которые вернутся из Италии после 7 марта, должны обратиться к своему врачу. Если врач решит, что карантин необходим, а гражданин не будет его соблюдать, возможен штраф в размере до 3 млн крон.

Об этом сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и главный гигиенист Чехии Эва Готталдова после заседания Совета государственной безопасности. По словам чиновников, в ближайшее время из Италии должны вернуться 16 500 чехов, которые находятся там в отпуске.

«Министерство здравоохранения принимает новые меры. Это связано со значительным распространением коронавируса на территории Италии и тем фактом, что преобладающее число инфицированных в Чешской Республике заразились во время пребывания в этой стране», — сказал Бабиш на пресс-конференции.

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«Решение Минздрава вступает в силу немедленно. Все чешские граждане, возвращающиеся из Италии после 7 марта, обязаны сообщить об этом факте своему врачу общей практики сразу же после приезда без личного контакта», — добавил премьер-министр. Люди должны написать врачу или позвонить. Врачу предстоит оценить ситуацию и назначить двухнедельный карантин. «Нарушение карантина облагается штрафом в размере до 3 млн крон», — подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что люди, находящиеся на карантине, имеют право на оплачиваемый больничный.

420on.cz

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