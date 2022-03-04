В Чехии введен режим ЧС из-за беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

Чешское правительство вводит режим чрезвычайной ситуации из-за большого наплыва беженцев, спасающихся от войны в Украине. Режим ЧС начнет действовать с пятницы, 4 марта. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала на пресс-конференции. грать / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеер

«В Чехию прибыло уже около 30 тыс. беженцев с Украины. Для более эффективной организации их размещения в нашей стране правительство объявляет с 4 марта режим ЧС», — сказал он.

Режим ЧС продлится 30 дней, а при необходимости может быть продлен.

Фиала добавил, что никакая опасность ни беженцам, ни стране не угрожает. Глава чешского правительства попросил граждан не паниковать. Он напомнил, что Чехия является частью Евросоюза и НАТО, которые служат гарантией безопасности в регионе.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан добавил, что в страну ежедневно прибывает около пяти тысяч беженцев из Украины.