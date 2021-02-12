В Чехии выросло число нелегальных мигрантов

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В прошлом году полиция по делам иностранцев выявила 7093 нелегальных мигранта на территории Чехии. Это почти на 25% больше, чем в 2019 году.

Этот показатель вырос из-за ограничений на въезд в страну, которые Министерство здравоохранения ввело в связи с распространением коронавируса. В 2020 году было объявлено чрезвычайное положение сначала весной, затем и осенью; был введен запрет на въезд иностранцев без постоянного или временного вида на жительство.