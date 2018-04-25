В Чехии хотят ввести запрет на цирк с животными

Запрет на использование диких животных в цирке может вступить в силу в Чехии совсем скоро. В парламенте уже проголосовали за внесение поправок в законопроект.

66 депутатов отдали свои голоса за принятие запрета. По их мнению, необходимо защитить животных, которые подвергаются насилию во время дрессировки. 33 представителя нижней палаты воздержались от голосования. И только двое не считают внесение изменений в закон необходимым.

Запрет будет означать то, что новорождённые животные больше не будут подвергаться дрессировке и любому другому использованию в цирковых представлениях.