В. Чмилите-Нильсен: думаю, что комментантский час не потребуется

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что вводить в стране коммендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса, не понадобится.

«Я считаю, что коммендантский час не понадобится», — сказала спикер во время парламентской трансляции в фейсбуке.

В Чмилите-Нильсен отметила, что введенные со среды правительством более строгие ограничения «жизненно необходимы, чтобы приостановить разыгравшуюся вторую волну».

«Если они будут соблюдаться, то вполне вероятно, что в конце января мы сможем перейти к более нормальному режиму жизни», — сказала глава парламента.

О возможности введения коммендантского часа, если мобильность жителей не снизится, на этой неделе упомянула премьер Ингрида Шимоните.

Введение коммендантского часа возможно после объявления в стране чрезвычайного положения. Его может объявить сейм.

Глава правительства сказала, что необходимость в таких мерах выяснится «в ближайшие дни», когда поступят новые данные о мобильности населения.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей.

С введением коммендантского часа на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, запрещается находиться в общественных местах без специального разрешения и личных документов.