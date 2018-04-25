В. Чмилите-Нильсен: мы не можем закрывать глаза на происходящее в Польше

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что нельзя закрывать глаза на вопросы репродуктивного здоровья в Польше, их глава парламента намерена обсудить с находящимся с визитом в Литве президентом Польши Анджеем Дудой.
«Нашими усилиями, Либерального движения, вопросы репродуктивного здоровья были внесены в соглашение правящей коалиции как одни из тех, которые необходимо решать, для нас эта тема важна», – сказала спикер журналистам во вторник.
«Как партнеры, как приятели, как друзья, мы не можем закрывать глаза на то, что происходит в соседней стране»,– сказала она.
Во вторник глава парламента встретится с президентом Польши в Вильнюсе.
«Запланированная встреча достаточно короткая. Очевидно, поговорим об общих планах, общих задачах, возможно, будут затронуты и другие темы», – сказала спикер.
В. Чмилите-Нильсен отметила, что могут быть выделены и вопросы репродуктивного здоровья.
Она подчеркнула, что Польша является одним из важнейших партнеров Литвы, поэтому визит президента крайне важен.
«Прежде всего, мы ценим их как партнеров и дружественную по отношению к нам страну, этот визит для нас очень важен», – сказала глава парламента.
Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции.
Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери.