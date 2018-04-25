В. Чмилите-Нильсен: мы не можем закрывать глаза на происходящее в Польше

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что нельзя закрывать глаза на вопросы репродуктивного здоровья в Польше, их глава парламента намерена обсудить с находящимся с визитом в Литве президентом Польши Анджеем Дудой.

«Нашими усилиями, Либерального движения, вопросы репродуктивного здоровья были внесены в соглашение правящей коалиции как одни из тех, которые необходимо решать, для нас эта тема важна», – сказала спикер журналистам во вторник.

«Как партнеры, как приятели, как друзья, мы не можем закрывать глаза на то, что происходит в соседней стране»,– сказала она.