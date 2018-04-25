В. Чмилите-Нильсен: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах и позволить, чтобы насилие против них стало нормой.
Она сказала это на состоявшейся в четверг видеоконференции председателей парламентов Северных и Балтийских стран.
«Мы не можем забыть о белорусах, которые протестуют против незаконной власти страны, и позволить сделать нормой грубое насилие против мирных участников протестов», — сказала В. Чмилите-Нильсен.
Во время беседы также обсуждались угрозы для демократии.
«В своих странах мы наблюдаем слабую или снижающуюся вовлеченность молодежи в процессы демократии. Нам следует принимать меры, чтобы это изменить, чтобы как можно больше людей чувствовали себя частью демократических решений», — сказала председатель сейма.
«Каждое поколение борется за демократию по-своему. Нам следует четко идентифицировать возникающие сегодня угрозы для демократии и сконцентрировать внимание на их устранении», — сказала она.
Главы парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии также обсудили меры по борьбе с коронавирусом в этих странах.