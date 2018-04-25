В. Чмилите-Нильсен: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах

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Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах и позволить, чтобы насилие против них стало нормой.

Она сказала это на состоявшейся в четверг видеоконференции председателей парламентов Северных и Балтийских стран.

«Мы не можем забыть о белорусах, которые протестуют против незаконной власти страны, и позволить сделать нормой грубое насилие против мирных участников протестов», — сказала В. Чмилите-Нильсен.