В. Чмилите-Нильсен обещает добиваться обеспечения удаленного голосования в сейме

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат на пост спикера сейма, лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен обещает добиваться закрепления возможности для депутатов голосовать удаленно, с тем, чтобы коронавирус не парализовал работу сейма.

Политик утверждает, что если нынешний порядок не изменится, может сложиться ситуация, когда в сейме не хватит голосов для принятия важных решений, поскольку часть парламентариев может заболеть или самоизолироваться из-за контактов с заболевшими.

«Оценивая объективно ситуацию и количество болеющих, я не сомневаюсь в том, что необходимо вернуться к этому вопросу и найти альтернативный способ, чтобы сейм мог непрерывно работать даже в самых критических ситуациях», – сказал В. Чмилите-Нильсен в интервью радиостанции LRT.

Она подчеркнула, что сейм должен быть активным в управлении коронакризисом.

Во вторник формирующие правящую коалицию правоцентристские партии договорились выдвинуть на пост председателя сейма В. Чмилите-Нильсен. Новый сейм соберется на первое заседание в пятницу.