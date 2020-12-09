В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду удаленным способом встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
«Во время встречи будет обсуждаться ситуация в белорусском обществе на данный момент и реакция Евросоюза на события в Беларуси», – сказал BNS представитель по связям с общественностью спикера Паулюс Жемис.
По его словам, В. Чмилите-Нильсен также представит предложение наградить Премией свободы 2020 года демократическую оппозицию Беларуси.
Такое предложение сейму выдвинула Комиссия Премий свободы.
С. Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси. После того, как лояльная в отношении Александра Лукашенко власть заявила, что он победил на выборах 9 августа, С. Тихановская покинула страну и сейчас проживает в Литве.
Оппозиция и Запад считают, что выборы были фальсифицированы. С августа в Беларуси проходят акции протеста, против А. Лукашенко.