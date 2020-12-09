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В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду удаленным способом встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. 

«Во время встречи будет обсуждаться ситуация в белорусском обществе на данный момент и реакция Евросоюза на события в Беларуси», – сказал BNS представитель по связям с общественностью спикера Паулюс Жемис. 

По его словам, В. Чмилите-Нильсен также представит предложение наградить Премией свободы 2020 года демократическую оппозицию Беларуси. 

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Такое предложение сейму выдвинула Комиссия Премий свободы. 

С. Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси. После того, как лояльная в отношении Александра Лукашенко власть заявила, что он победил на выборах 9 августа, С. Тихановская покинула страну и сейчас проживает в Литве.  

Оппозиция и Запад считают, что выборы были фальсифицированы. С августа в Беларуси проходят акции протеста, против А. Лукашенко. 

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