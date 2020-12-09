В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду удаленным способом встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Во время встречи будет обсуждаться ситуация в белорусском обществе на данный момент и реакция Евросоюза на события в Беларуси», – сказал BNS представитель по связям с общественностью спикера Паулюс Жемис.

По его словам, В. Чмилите-Нильсен также представит предложение наградить Премией свободы 2020 года демократическую оппозицию Беларуси.